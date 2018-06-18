Первую сотворили мексиканцы, обыграв со счетом 1:0 действующих чемпионов мира - сборную Германии. В итоге немцы оказались на дне турнирной таблицы в группе F. Вторая сенсация, чуть меньшего масштаба, случилась поздно ночью.
Команда Швейцарии, которая базируется в Тольятти, оказала достойное сопротивление своим соперникам из Бразилии, которых считают фаворитами турнира. В итоге встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.
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