Первую сотворили мексиканцы, обыграв со счетом 1:0 действующих чемпионов мира - сборную Германии. В итоге немцы оказались на дне турнирной таблицы в группе F. Вторая сенсация, чуть меньшего масштаба, случилась поздно ночью.

Команда Швейцарии, которая базируется в Тольятти, оказала достойное сопротивление своим соперникам из Бразилии, которых считают фаворитами турнира. В итоге встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.