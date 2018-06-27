Он ежегодно наблюдается с 26 июня по 2 июля включительно, когда наша планета проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке. Летний поток в подавляющем большинстве случаев не отличается высокой активностью, когда в час лишь 1-2 метеора озаряют небосвод, но нынешний должен порадовать астрономов и любителей созерцать красоты звездного дождя.

Ожидается до десяти падающих метеоров в час. Также специалисты рассказали, что пик Боотид ожидается 28 июня. Звездные дожди - довольно частое явление для нашей планеты. На сегодняшний день науке известно 26 потоков, а самыми активными в этом году станут Персеиды - около 150 метеоров в час. Это событие наблюдается ежегодно с 17 июля по 25 августа.

Фото: Андрей Сёмин