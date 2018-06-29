Об этом предупреждают в МЧС региона. Переохлаждение во время купания нередко приводит к печальным последствиям, отмечают в ведомстве. В целом же, несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения.

Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Кроме того, частой причиной несчастных случаев становятся переутомление, перегревание и алкогольное опьянение.

Отправляясь на природу в эти выходные, помните о правилах безопасного поведения, берегите свои жизнь и здоровье, предостерегают спасатели.