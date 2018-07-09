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09 июля 2018
09:26:09

На водном маршруте Тольятти - Подвалье произошло ЧП

Идущий от Климовки «омик» по пути в Автоград прямо посреди Волги обнаружил перевёрнутую лодку. Крушение потерпели 5 человек: трое взрослых и 2 ребёнка. Их подняли на судно, согрели. Лодку перевернули и привязали к теплоходу, собрали не утонувшие вещи.

Через некоторое время приехали спасатели и речная полиция, которые забрали и лодку, и людей. Как сообщает группа «Речфлот-63» люди находились в воде около 40 минут. Скорее всего, авария произошла из-за сильного ветра и грозы.




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