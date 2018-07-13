ДТП произошло накануне в районе дома №9. Наезд совершил пожилой водитель автомобиля «Калина», когда молодые люди 20-25 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», оба пострадавших были госпитализированы. Известно, что один находится в тяжелом состоянии, у другого политравма. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)