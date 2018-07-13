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13 июля 2018
06:59:52

На улице Спортивной в Тольятти сбили двух пешеходов

ДТП произошло накануне в районе дома №9. Наезд совершил пожилой водитель автомобиля «Калина», когда молодые люди 20-25 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», оба пострадавших были госпитализированы. Известно, что один находится в тяжелом состоянии, у другого политравма. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)




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