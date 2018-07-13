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ДТП произошло накануне в районе дома №9. Наезд совершил пожилой водитель автомобиля «Калина», когда молодые люди 20-25 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», оба пострадавших были госпитализированы. Известно, что один находится в тяжелом состоянии, у другого политравма. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.
Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Машина «догнала» большегруз
Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса
Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.