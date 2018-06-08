До этой недели улица оставалась нетронутой.
Как сообщила администрация города, здесь на участке от улицы Новозаводской до Лесной предстоит восстановить дорожное полотно. Также запланировано переложить бортовой камнень и обновить покрытие тротуаров и остановок. Здесь же будут заменены 9 остановочных павильонов и установлены 380 погонных метров перильного ограждения. Таким образом, теперь капитально ремонтируются все запланированные на этот год улицы Тольятти. Уже почти готова к сдаче улица Лесная, где капитальный ремонт начался раньше других.
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