До этой недели улица оставалась нетронутой.

Как сообщила администрация города, здесь на участке от улицы Новозаводской до Лесной предстоит восстановить дорожное полотно. Также запланировано переложить бортовой камнень и обновить покрытие тротуаров и остановок. Здесь же будут заменены 9 остановочных павильонов и установлены 380 погонных метров перильного ограждения. Таким образом, теперь капитально ремонтируются все запланированные на этот год улицы Тольятти. Уже почти готова к сдаче улица Лесная, где капитальный ремонт начался раньше других.