Это произошло накануне напротив 4 квартала. Наезд совершил водитель Шевроле. По предварительным данным, правила нарушил 65-летний мужчина, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшего доставили в больницу с переломами, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Степень вины каждого участника этой аварии определят сотрудники ГИБДД.
Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора
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