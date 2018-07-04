Это произошло накануне напротив 4 квартала. Наезд совершил водитель Шевроле. По предварительным данным, правила нарушил 65-летний мужчина, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Степень вины каждого участника этой аварии определят сотрудники ГИБДД.