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23 июля 2018
07:22:48

На трассе Самара-Бугуруслан легковушка врезалась в столб

ДТП произошло накануне во второй половине дня. По словам очевидцев, во время обгона «Калину»  подрезал другой отечественный автомобиль. Водитель попытался уйти от столкновения, но машину занесло, и она налетела на столб. От удара «Калина» буквально сложилась пополам, сообщает группа "ЧП Самара и Самарская область".

 Сидевший за рулем мужчина оказался заблокированным в салоне, и чтобы его освободить, спасатели использовали гидравлический инструмент. С места аварии пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.

Фото: скриншот




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