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ДТП произошло накануне во второй половине дня. По словам очевидцев, во время обгона «Калину» подрезал другой отечественный автомобиль. Водитель попытался уйти от столкновения, но машину занесло, и она налетела на столб. От удара «Калина» буквально сложилась пополам, сообщает группа "ЧП Самара и Самарская область".
Сидевший за рулем мужчина оказался заблокированным в салоне, и чтобы его освободить, спасатели использовали гидравлический инструмент. С места аварии пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.
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