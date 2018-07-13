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Машина «догнала» большегруз, двигавшийся впереди в попутном направлении. Это случилось сегодня недалеко от Сергиевска. Известно, что в аварии пострадали 4 человека, ехавшие в легковом автомобиле, один из них был госпитализирован. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса
Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.
Он, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи исполнят официальную песню турнира