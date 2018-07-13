Машина «догнала» большегруз, двигавшийся впереди в попутном направлении. Это случилось сегодня недалеко от Сергиевска. Известно, что в аварии пострадали 4 человека, ехавшие в легковом автомобиле, один из них был госпитализирован. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.