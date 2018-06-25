В минувшие выходные в город пришла жара, и в начале наступившей недели в условиях малой облачности и безветрия она будет только усиливаться. Синоптики обещают после полудня +31+36, не исключены новые температурные рекорды. Но в середине периода из-за неустойчивости атмосферы в регионе прошумят освежающие ливни и грозы, и в четверг-пятницу дневная температура уже не превысит 25+30 градусов выше нулевой отметки.
МЧС рассылает гражданам смс-сообщения о том, что в период аномальной жары нужно носить легкую светлую одежду и головные уборы, пить 2-3 литра в день чистой негазированной воды, стараться не курить и не злоупотреблять алкогольными напитками, острой и жирной пищей.
При появлении выраженной слабости, тошноты, учащенного сердцебиения, повышения температуры тела после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам.
В МЧС также отмечают, что температура воды на реках и озерах губернии пока остается невысокой, во время отдыха следует соблюдать меры безопасности.
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