На днях было подписано соглашение с ООО «ПАРМА». Как сообщает твиттер ТОР Тольятти, компания планирует запустить в городе завод по производству макаронных изделий.
Общая стоимость проекта составляет 50 млн рублей. В результате его реализации будет создано 25 новых рабочих мест.
Его составила общественная организация «Зеленый патруль»
Уже 4 триллиона рублей
Об этом сообщает городская администрация
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