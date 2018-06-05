На днях было подписано соглашение с ООО «ПАРМА». Как сообщает твиттер ТОР Тольятти, компания планирует запустить в городе завод по производству макаронных изделий.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн рублей. В результате его реализации будет создано 25 новых рабочих мест.