Они приехали, чтобы поболеть за свою команду в матче против России. В пресс-службе регионального правительства говорят, что сегодня в город прибывают 8 дополнительных поездов с футбольными фанатами.
Те, у кого нет билетов, отправятся смотреть матч в фан-зону на площади Куйбышева и различные кафе, которые в эти дни обеспечивают трансляции матчей для своих посетителей.
Причем, учитывая погодные условия в виде аномальной жары, просмотр матча в заведении общепита, где, как правило, есть кондиционеры, это один из наиболее приятных вариантов.
Им стало ООО «Новые мебельные технологии»
Это произошло накануне поздно вечером на 1115 км КбшЖД
Должность руководителя управления физической культуры и спорта снова занимает Александр Герунов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны
В минувшие выходные в город пришла жара
Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф
В регионе царит жаркая погода