Они приехали, чтобы поболеть за свою команду в матче против России. В пресс-службе регионального правительства говорят, что сегодня в город прибывают 8 дополнительных поездов с футбольными фанатами.

Те, у кого нет билетов, отправятся смотреть матч в фан-зону на площади Куйбышева и различные кафе, которые в эти дни обеспечивают трансляции матчей для своих посетителей.

Причем, учитывая погодные условия в виде аномальной жары, просмотр матча в заведении общепита, где, как правило, есть кондиционеры, это один из наиболее приятных вариантов.