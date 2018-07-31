В 8 вечера «Крылья Советов» сыграют свой первый матч нового сезона. Волжане встретятся с одним из лидеров турнира – московским ЦСКА. На этой игре всех болельщиков ждет яркая развлекательная программа, которая начнется за два часа до начала поединка.

В 17:00 начнется запуск болельщиков, и одновременно на всех трех гейтах стартует предматчевое шоу с музыкой и всевозможными развлечениями для детей и взрослых.

Кроме того, как отметили в пресс-службе «Крыльев», до игры и в перерыве матча всех любителей футбола будет снимать камера, в онлайн-режиме выводящая самых эмоциональных болельщиков на табло «Самара Арены».

Фото: kc-camapa.ru