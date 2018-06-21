слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
21 июня 2018
07:27:51

На подъезде к Самаре по трассе М-5 «Урал» ограничено движение большегрузов

Мера введена на период проведения ЧМ-2018, сообщает компания  «Поволжуправтодор». Ограничение касается грузовых транспортных средств, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн.

Запрет на проезд действует с 7 утра до 12 ночи в дни проведения матчей и за день до этого, то есть, сегодня, 24 и 25 июня, 27 и 28 июня, 1 и 2 июля, 6 и 7 июля.

Введенное ранее ограничение движения для большегрузного транспорта на участках подъезда от М-5 к г. Оренбург и федеральной дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном в черте Самары отменено.




Последние новости Тольятти

21 июня
10:35
АВТОВАЗ будет выпускать для Renault кросс-версию седана Logan

Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне

21 июня
9:50
Минздрав поддержал запрет на алкоголь в пластиковых бутылках объёмом более 0,5 л

По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения»

21 июня
9:30
В Самаре работает бюро находок для болельщиков ЧМ

Чаще всего вещи теряют в общественном транспорте

21 июня
9:21
Правительство хочет приравнять вейпы к обычным сигаретам

Для парогенераторов и других альтернатив курению отдельного закона не будет

21 июня
9:14
В Самарской области уничтожили полтонны говядины

Мясо без документов инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили у жителя Кинельского района во время рейда

21 июня
9:13
Самарские активисты ОНФ не дали чиновникам купить дорогой автомобиль

Они выявили на сайте госзакупок заявку...

21 июня
8:33
Тольяттинцев приглашают на концерт легендарных кинохитов

Он состоится сегодня в 19.00 в тольяттинской филармонии


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+