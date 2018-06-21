Мера введена на период проведения ЧМ-2018, сообщает компания «Поволжуправтодор». Ограничение касается грузовых транспортных средств, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн.

Запрет на проезд действует с 7 утра до 12 ночи в дни проведения матчей и за день до этого, то есть, сегодня, 24 и 25 июня, 27 и 28 июня, 1 и 2 июля, 6 и 7 июля.

Введенное ранее ограничение движения для большегрузного транспорта на участках подъезда от М-5 к г. Оренбург и федеральной дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном в черте Самары отменено.