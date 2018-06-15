В церемонии открытия приняли участие 600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и симфонический оркестр, и «визитная карточка» нашего региона - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, Посетители фан-зоны на большом экране смогли посмотреть матч открытия мундиаля, а завершился вечер выступлением группы ДДТ.

Фото: группа ЧМ-2018 Вконтакте

Каждый день фан-зона будет открываться в разное время: 12.00, 14.00, 16.00 или 20.00. Это зависит от трансляций матчей. В концертных программах примут участие более 60-ти солистов и творческих коллективов. Среди них: группы «Старый третий», «Революция», «Синяя Птица», ансамбль «Волжские Казаки», Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, Симфонический оркестр Самарской государственной филармонии и многие другие. Хедлайнерами Фестиваля станут: Хедлайнерами Фестиваля станут:

21 июня — группа Gotthard

22 июня — солисты Большого театра: Алексей Неклюдов (тенор) – солист Московского театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра, Полина Шамаева (мецц-сопрано) – солистка Московского театра «Новая опера», победительница телепроекта «Большая опера» на канале «Культура», Константин Шушаков (баритон) – солист Большого театра, Екатерина Лёхина (сопрано) – обладатель премии «Грэмми», лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Большого театра.

25 июня — группа «Чайф»

28 июня — транс-диджей Paul Oakenfold

3 июля — Therr Maitz

7 июля — рэпер L'One

15 июля — «Дискотеки Авария», Владимир Аветисяна и D’Black Blues Orchestra.

В рамках Культурной программы в Самарской области будут организованны десятки мероприятий: 5 концертных программ, более 20 театральных представлений, 14 выставок, ярмарка товаров региональных представителей, 4 этнических и гастрономических фестиваля.