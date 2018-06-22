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22 июня 2018
11:52:56

На Ленинском проспекте в Тольятти завершается ремонт дороги

Подрядчики укладывают выравнивающий слой. Ремонт идет в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", напомнили в горадминистрации. Накануне качество ремонтируемого покрытия оценивала комиссия. Работы выполнены на 95% и закончатся в ближайшие два дня.

Также подрядчики уже приступили к демонтажу бортового камня на въезде с улицы Жукова. Во время объезда члены комиссии задали вопрос об организации съездов для инвалидов на остановках. Начальник участка ООО "Автодоринжиниринг" Дмитрий Титов рассказал, что по проекту предусмотрено обустройство занижающих пандусов только в местах пешеходных переходов.

Но в подрядную организацию начали поступать просьбы от общества инвалидов, поэтому было принято решение внести в рабочий план организацию съездов еще и на остановках. Тем более, что это не противоречит правилам ГОСТ.




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