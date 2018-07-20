18+
Каждому маленькому пассажиру в возрасте от 3 до 10 лет, который совершает поездку в вагонах с местами для сидения или купейных, бесплатно предлагается в подарок набор открыток с изображением достопримечательностей Самарского региона.
Ребенок может раскрасить открытки и привезти их в качестве подарка из путешествия своим близким, оставить себе на память, собрать коллекцию таких открыток с разными регионами из своих путешествий по железной дороге. Проект направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
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