В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома тольяттинского барда и поэта «Не просите нас солгать…»

В ней примут участие Олег Митяев, Леонид Сергеев, Грушинское трио, а также автор проекта Ольга Вавилина, глава Тольятти Сергей Анташев, Ректор ТГУ Михаил Криштал, президент Грушинского клуба Борис Кейльман и другие.

Сегодня альбом был представлен в городской администрации. В издании собраны не только стихи поэта, но и воспоминания о нем известных людей, а также редкие фотографии.

Фото: Грушинский фестиваль