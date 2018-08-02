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В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома тольяттинского барда и поэта «Не просите нас солгать…»
В ней примут участие Олег Митяев, Леонид Сергеев, Грушинское трио, а также автор проекта Ольга Вавилина, глава Тольятти Сергей Анташев, Ректор ТГУ Михаил Криштал, президент Грушинского клуба Борис Кейльман и другие.
Сегодня альбом был представлен в городской администрации. В издании собраны не только стихи поэта, но и воспоминания о нем известных людей, а также редкие фотографии.
Фото: Грушинский фестиваль
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