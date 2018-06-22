Они сопровождают своих болельщиков и приехали для того, чтобы помогать российским коллегам в обеспечении порядка. На Фанфесте дежурят четыре датских правоохранителя. Их появление вызвало ажиотаж среди посетителей фанзоны.
За несколько минут посетители наделали селфи, как с российскими так и иностранными посетителями площади Куйбышева. В четверг в Самаре состоялся очередной матч Чемпионата мира по футболу. Австралия сыграла вничью с Данией - 1:1.
Фото: пресс-служба правительства СО
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