Они сопровождают своих болельщиков и приехали для того, чтобы помогать российским коллегам в обеспечении порядка. На Фанфесте дежурят четыре датских правоохранителя. Их появление вызвало ажиотаж среди посетителей фанзоны.

За несколько минут посетители наделали селфи, как с российскими так и иностранными посетителями площади Куйбышева. В четверг в Самаре состоялся очередной матч Чемпионата мира по футболу. Австралия сыграла вничью с Данией - 1:1.

Фото: пресс-служба правительства СО