Во всех дилерских центрах машины появятся 7 июня, сообщили сегодня в пресс-службе АВТОВАЗа.
Автомобили представлены в комплектации Luxe и оборудованы климат-контролем, подогревом сидений, лобового стекла, Hands free, 4 подушками безопасности, системой стабилизации и другими электронными ассистентами. Начальная стоимость автомобиля 763 900 рублей. Покупателям будут предложены варианты с двигателями объемом 1,6 л и механической коробкой передач и 1,8 л с механической или автоматизированной трансмиссиями.
Для машин предусмотрено 2 пакета опций – Multimedia и Prestige. Первый пакет включает мультимедийную систему и камеру заднего вида, в пакет Prestige входит подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB сзади для подзарядки гаджетов, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная тонировка задних стекол.
Накануне старта продаж седан LADA Vesta Cross был представлен вниманию автомобильных журналистов и блогеров, которые протестировали новинку LADA в ходе автопробега по городам проведения матчей Чемпионата мира по футболу: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Екатеринбург, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Калининград.
На различных участках дорог автомобильные эксперты смогли оценить динамику автомобиля, его проходимость и комфорт. Напомним, что LADA Vesta Cross седан – это уникальный автомобиль, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова – седан.
Фото: АВТОВАЗ
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