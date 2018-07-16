Об этом рассказали в пресс-службе компании «Волжские коммунальные системы». Предстоящие отключения связаны с работами по промывке водопровода. Они пройдут в Комсомольском и Центральном районах. В «ВоКС» опубликовали график отключений.

16 июля с 9.00 до окончания работ:

- ул. Чайкиной, 61,61а,63

- ул. Матросова 41,43

- ЦТП-8 (ул.Матросова,41)

18 июля с 9.00 до окончания работ:

- ул. Матросова 43,45,47,49

19 июля с 9.00 до окончания работ:

- ул. Чайкиной, 49,55,51 (д/с «Сосенка»), 57(школа №55)

20 июля с 9.00 до окончания работ:

- ул.Чайкиной,35 ,37,39,41;ЦТП

17 июля с 9.00 до окончания работ:

- Молодёжный бульвар 22,26,32,34,36,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39;

- ул.Победы,41,43а

23 июля с 9.00 до окончания работ:

- Ул.К.Маркса,5,7,9,11,13,16,16а,18,20,25,

- Пролетарский проезд 1,3,3а,5,7,9,8,4,6

Во всех случаях, по окончанию работ и восстановлению технологической схемы водоснабжения возможно взмучивание воды близлежащих жилых домов. Вода будет подвозиться питьевым бойлером.