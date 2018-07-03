Это случилось сегодня около 7 утра. Как рассказали очевидцы, водитель КИА выезжала с дачного массива и не пропустила вазовскую «шестерку».
Мужчина ехал со стороны Ташелки.В результате оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, но люди не пострадали, сообщает группа «Происшествия Тольятти».
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