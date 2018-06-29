Накануне определились последние пары участников 1/8 финала. 2 июля в Ростове-на-Дону встречаются Бельгия и Япония. Англия и Колумбия сыграют 3 числа на арене Спартака в Москве.

Сегодня на турнире день отдыха, а завтра болельщиков ожидают сразу две игры "на вылет". В 17-45 тлт телеканал Россия начнет трансляцию матча Франция-Аргентина, Первый в 22 часа покажет противостояние Португалии и Уругвая.

Сборная России встретится с испанцами в воскресенье.