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18 июня 2018
10:35:33

На чемпионате мира по футболу сегодня будут сыграны 3 матча

Первыми в Нижнем Новгороде выйдут на поле сборные Швеции и Южной Кореи. Встреча начнется в 16-00 тлт. Скандинавские гости играют без своего харизматичного лидера последних лет - Златан Ибрагимович приехал в Россию в качестве посла платежной системы Visa, которая является спонсором чемпионатов мира и партнером ФИФА.

Бельгия и Панама сойдутся в поединке в 7 вечера. Жребий выбрал для них олимпийскую арену Сочи – стадион Фишт. Обе встречи транслирует в прямом эфире Матч-ТВ. Заключительная игра дня пройдет в Волгограде, здесь за три очка поборются сборные Туниса и Англии.  Этот матч покажет Первый канал, начало в 21-00.

В 14-00 на площади Куйбышева в Самаре начинает работать фан-зона фестиваля болельщиков ФИФА. Здесь все три матча можно будет увидеть на большом экране в компании единомышленников. В перерывах - развлекательная программа.




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