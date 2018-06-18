Первыми в Нижнем Новгороде выйдут на поле сборные Швеции и Южной Кореи. Встреча начнется в 16-00 тлт. Скандинавские гости играют без своего харизматичного лидера последних лет - Златан Ибрагимович приехал в Россию в качестве посла платежной системы Visa, которая является спонсором чемпионатов мира и партнером ФИФА.

Бельгия и Панама сойдутся в поединке в 7 вечера. Жребий выбрал для них олимпийскую арену Сочи – стадион Фишт. Обе встречи транслирует в прямом эфире Матч-ТВ. Заключительная игра дня пройдет в Волгограде, здесь за три очка поборются сборные Туниса и Англии. Этот матч покажет Первый канал, начало в 21-00.

В 14-00 на площади Куйбышева в Самаре начинает работать фан-зона фестиваля болельщиков ФИФА. Здесь все три матча можно будет увидеть на большом экране в компании единомышленников. В перерывах - развлекательная программа.