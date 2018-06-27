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27 июня 2018
07:57:14

На чемпионате мира по футболу определились еще две пары участников плей-офф

Аргентина не без труда одолела Нигерию и заняла второе место в группе С. В 1/8 финала она встретится с Францией, которая возглавила группу Д. Встреча пройдет на «Казань Арене» в субботу, 30 июня. А в воскресенье, 1 июля, Хорватия сыграет с Данией в Нижнем Новгороде.

Сегодня же станут известны участники 1/8 в группах Е и F. В 18-00 начинаются противостояния Южная Корея-Германия и Мексика–Швеция, а в 22 часа на поле выйдут участники матчей Сербия–Бразилия, Швейцария–Коста-Рика.




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