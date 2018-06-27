Аргентина не без труда одолела Нигерию и заняла второе место в группе С. В 1/8 финала она встретится с Францией, которая возглавила группу Д. Встреча пройдет на «Казань Арене» в субботу, 30 июня. А в воскресенье, 1 июля, Хорватия сыграет с Данией в Нижнем Новгороде.
Сегодня же станут известны участники 1/8 в группах Е и F. В 18-00 начинаются противостояния Южная Корея-Германия и Мексика–Швеция, а в 22 часа на поле выйдут участники матчей Сербия–Бразилия, Швейцария–Коста-Рика.
Один из сервисов бронирования жилья провел исследование
Они остановили машину, которая следовала из Казахстана по маршруту Тольятти - Нижний Новгород – Москва
Лекарство способно в полном объеме, без потерь, доставить инсулин в организм пациента
Список лучших составляют в Российском обществе рентгенологов и радиологов
По периферии скандинавского антициклона в Поволжье сегодня проходит холодная фронтальная система
ДТП произошло минувшей ночью в 9 квартале на бульваре Туполева
В Международном аэропорту 28 июня впервые совершит посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER