Сборная Аргентины – изначально один из фаворитов турнира – неожиданно крупно проиграла Хорватии. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-0 в пользу европейцев.
В первом матче турнира аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии, так что теперь выход команды в плей-офф находится под большим вопросом. Хорваты же одержали вторую победу и досрочно вышли в 1/8 финала.
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