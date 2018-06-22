Сборная Аргентины – изначально один из фаворитов турнира – неожиданно крупно проиграла Хорватии. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-0 в пользу европейцев.

В первом матче турнира аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии, так что теперь выход команды в плей-офф находится под большим вопросом. Хорваты же одержали вторую победу и досрочно вышли в 1/8 финала.