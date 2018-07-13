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Он, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи исполнят официальную песню турнира Live It Up. Как сообщает пресс-служба ФИФА, церемония пройдет перед финальным матчем на столичном стадионе «Лужники» 15 июля.
Начало главной встречи турнира в 18.00 по московскому времени. Всех подробностей церемонии организаторы шоу не разглашают. Напомним, за Кубок планеты сразятся сборные Хорватии и Франции.
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