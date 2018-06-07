Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время личной встречи. Она состоялась сегодня.
Расширения инженерного штата потребовали амбициозные планы предприятия. Согласно стратегии развития компании, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA.
В самое ближайшее время в НТЦ намерены трудоустроить еще порядка 150 перспективных молодых сотрудников.
В обновленном списке Международной федерации футбола она опустилась с 66-го места на 70-е
В период проведения чемпионата мира они будут организованы на площади Куйбышева
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис обсудили рабочие планы автогиганта...
Компания «Т Плюс» уже в июне начнет применять запрет на действия с недвижимостью
Спасатели провели учения на воде...
Международный аэропорт обслужит 300 дополнительных рейсов во время мундиаля
С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды