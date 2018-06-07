Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время личной встречи. Она состоялась сегодня.

Расширения инженерного штата потребовали амбициозные планы предприятия. Согласно стратегии развития компании, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA.

В самое ближайшее время в НТЦ намерены трудоустроить еще порядка 150 перспективных молодых сотрудников.