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07 июня 2018
12:49:35

На АВТОВАЗ приняли уже 150 молодых инженеров

Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время личной встречи. Она состоялась сегодня.

Расширения инженерного штата потребовали амбициозные планы предприятия. Согласно стратегии развития компании, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA.

В самое ближайшее время в НТЦ намерены трудоустроить еще порядка 150 перспективных молодых сотрудников.




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