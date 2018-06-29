ДТП произошло накануне днем, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Водитель Калины совершил наезд на пешехода, который вышел проезжую часть в неустановленном месте, чтобы перейти дорогу.
Удар пришелся в левую сторону машины. Человек получил серьезные травмы, прибывшая на место «скорая помощь» увезла его в городскую больницу №2. Сейчас происшествием занимается полиция.
Фото: Происшествия Тольятти
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