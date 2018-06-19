На ней имя трехкратной чемпионки мира по гандболу Надежды Муравьевой. Торжественная церемония прошла в школе имени С.П. Королёва, в ней приняли участие представители администрации и спортивной элиты города, а также подрастающее поколение талантливых спортсменов.
Увековечивать имена легендарных спортсменов на «Звездной аллее» - инициатива учащихся школы, которая стала не только доброй традицией, но и превратилась в целую историческую страницу Тольятти. "Звезда" Надежды Муравьевой - уже пятая в почетном ряду, она соседствует со "звездными" плитами Олимпийских чемпионов, заслуженных тренеров и почетных граждан Тольятти.
Здесь уже сияют "звезды" Ольги Стариковой, шестикратной чемпионки СССР, чемпионки Европы и мира по прыжкам на батуте, Виталия Гройсмана - заслуженного тренера СССР, заслуженного врача РФ, Геннадия Цыгурова - мастера спорта по хоккею, заслуженного тренера РФ, почетного гражданина Тольятти, Дмитрия Воробьева - чемпиона мира по хоккею, заслуженного мастера спорта РФ.
Надежда Муравьева уверена, что подобные акции очень важны для воспитания подрастающей смены чемпионов:
- Однажды сердцем выбрав город Тольятти, я всегда с гордостью проносила его почетное имя на всех соревнованиях, ради Тольятти я боролась и побеждала. Пусть каждый из вас помнит о своих корнях и привносит в наш город новые спортивные трофеи, - обратилась чемпионка к ученикам.
Фото: tgl.ru
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