Завершился IV открытый областной конкурс рисунков «Музыка на бумаге», проводимый под эгидой фестиваля музыки и искусств «Тремоло». В этом году на рассмотрение жюри поступило более 500 работ. И сегодня стали известны имена победителей.

Напомним, что участвовать в конкурсе мог каждый желающий. Допускались любой сюжет, отвечающий названию конкурса, любые материалы и любая техника.

- Конкурсанты порадовали разнообразием тематики, работой с цветом, точностью графических линий. Было приятно и интересно работать в жюри, - рассказала педагог тольяттинской Художественной школы №1 Наталья Марченкова. – К сожалению, среди дошкольников и во взрослых номинациях участников оказалось мало. В этой ситуации среди малышей мы выбрали только лауреатов I и II степеней, а всех взрослых решили наградить грамотами, чтобы побольше призовых мест распределить среди школьников. Например, в возрастных категориях 8-10 лет и 11-13 лет было очень много работ, сотни. Там и победителей стало больше.

Итак, имена победителей.

Дети до 7 лет:

I место – Чилингарова Милана, 5,5 лет, «Девочка с гитарой», Художественная школа №1, Тольятти

II место – Алехина София, 7 лет, «Музыка с маракасами», МБУ ДО Художественная школа имени И.Е. Репина, Тольятти

Дети 8-10 лет:

I место – Мячина Виктория, 8 лет, МБУ ДО ШИ Центрального р-на, Тольятти

II место – Бутенко Дарина, 8 лет, «Музыка на рассвете», МБУ ДО ХШ им. М. Шагала, Тольятти

II место – Подопригора Диана, 9 лет, «Музыкальный кот», МБУ ДО Выселская ДШИ

III место – Сульдин Василий, 9 лет, «Волжский мотив», школа искусств Центрального района, Тольятти

III место – Ражавский Михаил, 9 лет, «Индеец», МБУ ДО ДЮЦ «Подросток», Самара

Дети 11-13 лет:

I место – Федорова Ольга, 11 лет, «Музыкальная семья», МБУ ДО Художественная школа имени И.Е. Репина, Тольятти

I место – Баринова Дарья, 13 лет, «Светлая мелодия», МБУ ДО ДХШ им. И.П. Тимошенко, Сызрань

I место – Пашистова Виктория, 11 лет, «Музыкальный вечер», МБУ ДО ДХШ им. И.П. Тимошенко, Сызрань

II место – Богина Екатерина, 11 лет, «Цветочная мелодия», МБУ ДО Выселская ДШИ

III место – Балакина Анастасия, 13 лет, «Музыкальная семья», МБУ ДО Художественная школа имени И.Е. Репина, Тольятти

Дети 14-17 лет:

I место – Фомина Ульяна, 16 лет, МБУ ДО ХШ№1, Тольятти

II место – Титова Ксения, 14 лет, «Утренняя музыка», МБУ ДО Художественная школа имени И.Е. Репина, Тольятти

II место – Афшар Анаита, 17 лет, «Трио», МБУ ДО Художественная школа имени И.Е. Репина, Тольятти

III место – Шопин Дмитрий, 15 лет, «То, чем дышу», МБУ ДО ДХШ им. И.П. Тимошенко

III место – Верясова Таисия, 15 лет, «Музыка для всех», МБУ ДО ШИ Центрального р-на, Тольятти

Награждение победителей состоится 1 июля на детском фестивале музыки и искусств «Тремоло детям» в 17.00 (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68, т/о «Новая волна», летняя веранда ресторана «Амбар»). Кроме награждения в этот день пройдет еще и мастер-класс по интуитивному рисованию от художника и декоратора Миланы Лященко (вход свободный).

Подробнее об итогах конкурса и о предстоящем мастер-классе читайте на volgaclassic.ru в разделе "Новости". Там же размещены все работы победителей. На фото здесь представлена работа Ульяны Фоминой (16 лет), занявшая I место в номинации "Дети 14-17 лет".