Он прошел накануне на пешеходной зоне улицы Куйбышева, где к танцорам присоединялись жители города и болельщики из Уругвая. Один иностранец так вдохновился, что танцевал от пл. Революции до Струковского сада.

Около здания мэрии участники организовали огромный хоровод. Флэшмоб сняли на видео и выложили в соцсеть. Сегодня организаторы хотят повторить. Старт от площади Революции вечером, танцуют все в поддержку сборной России по футболу.