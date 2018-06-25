Он прошел накануне на пешеходной зоне улицы Куйбышева, где к танцорам присоединялись жители города и болельщики из Уругвая. Один иностранец так вдохновился, что танцевал от пл. Революции до Струковского сада.
Около здания мэрии участники организовали огромный хоровод. Флэшмоб сняли на видео и выложили в соцсеть. Сегодня организаторы хотят повторить. Старт от площади Революции вечером, танцуют все в поддержку сборной России по футболу.
Им стало ООО «Новые мебельные технологии»
Это произошло накануне поздно вечером на 1115 км КбшЖД
Должность руководителя управления физической культуры и спорта снова занимает Александр Герунов
Они приехали, чтобы поболеть за свою команду в матче против России
Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны
В минувшие выходные в город пришла жара
Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф