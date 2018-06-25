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25 июня 2018
08:11:28

Молодёжь Самары организовала танцевальный флэшмоб в поддержку сборной России на Чемпионате мира

Он прошел накануне на пешеходной зоне улицы Куйбышева, где к танцорам присоединялись жители города и болельщики из Уругвая. Один иностранец так вдохновился, что танцевал от пл. Революции до Струковского сада.

Около здания мэрии участники организовали огромный хоровод. Флэшмоб сняли на видео и выложили в соцсеть. Сегодня организаторы хотят повторить. Старт от площади Революции вечером, танцуют все в поддержку сборной России по футболу.

 




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