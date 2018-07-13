В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Главное нововведение – уточняется понятие и классификация молочных продуктов с заменителем молочного жира: теперь таким продуктам запрещено использовать «молочные термины» и их сочетания. Если в составе есть растительный жир, то такие продукты не смогут называться молоком, маслом и творогом. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки продуктов.

Эксперты Роскачества объяснили, как теперь будут называться и выглядеть продукты с заменителем молочного жира.

В ноябре 2017 года Евразийской экономической комиссией, в которую входят эксперты России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, был принят закон, согласно которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, не имеют права использовать такие названия, как «сметанный продукт», «творожный продукт» и прочие. Изменения были инициированы, разработаны и приняты, чтобы более полно реализовать право покупателя на достоверную информацию о продукте.

Люди должны без проблем определять, что перед ними – традиционный продукт из молока или похожий товар с использованием растительного жира, говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «Роскачество совместно с экспертами работало над этими изменениями законодательства, так как наш товарный рынок должен поступательно двигаться в сторону «честной этикетки». При этом, мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров – более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает».

По новым правилам из наименований молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии их производства. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, сметаны, творога, кисломолочного продукта и т.д.». Например, на том товаре, что раньше можно было называть «сырный продукт», теперь будет написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

«Если ранее продукт мог называться «масло растительно-сливочное», то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов – это один из примеров так называемого «легального фальсификата», когда путем маркетинговых инструментов потребителя фактически вводили в заблуждение», - говорит Елена Саратцева. Она отметила, что Роскачество продолжит работу по мониторингу качества молочного рынка, и будет рассказывать потребителю о детальных результатах.

Когда изменят этикетку?

Закон вступает в силу 15 июля, однако ни в этот, ни в ближайшие дни никаких изменений на полках магазинов не произойдёт. У предприятий есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с изменёнными названиями и маркировкой.

«Ожидается, что первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. А полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов. Роскачество будет внимательно следить за тем, чтобы на рынке не осталось продуктов, не исполняющих требования законодательства», - говорит Елена Саратцева.

Как будет выглядеть упаковка?

В обновлённом техрегламенте указаны размеры надписей для продуктов с заменителем молочного жира. Так, обязательная часть наименования, содержащая фразу «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» и информацию о технологии производства продукции, должна быть нанесена шрифтом не менее 2,5 миллиметров. Также введена обязательная надпись «Содержит растительные масла», размером не менее 3 миллиметров.

Важное дополнение: в документе чётко говорится, что обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и быть контрастными, то есть – легко читаться. Также на упаковку наносится маркировка, содержащая информацию о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%).

Вышеуказанные изменения позволят потребителям четко различать продукцию с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, изменения ужесточают требования к маркировке продукции именно с заменителями жира.

Вредно и опасно?

Вопреки устойчивым стереотипам, растительные масла в качестве заменителей молочного жира – это далеко не всегда опасно. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продукты с заменителем молочного жира безопасны, если это не частично гидрогенизированные масла. Частично гидрогенизированные масла содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых ВОЗ считает одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Однако, стоит отметить, что гидрогенизированные масла прежде всего используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки на основе него, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности. Растительные масла в молокосодержащей продукции, как правило, не содержат большого количества трансжиров, так как не проходят частичную гидрогенизацию.

Если совсем коротко, то между настоящим молоком и тем, которое произведено с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно. Но следует ещё раз подчеркнуть – промышленное производство молочки с заменителями молочного жира обходится дешевле. А значит и цена на неё должна быть ниже.

Мнения экспертов

По мнению Елены Саратцевой, заместителя руководителя Роскачества, уточнение правил маркировки положительно скажется на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет. В то же время, нельзя не допустить вероятность факта недобросовестной конкуренции. «Те производители, которые фальсифицировали свою продукцию, и под видом сливочного масла продавали спреды, вряд ли захотят сразу изменить маркировку».

Лариса Абдуллаева, ответственный секретарь технического комитета по стандартам на молочные продукты ТК 470/МТК 532, руководитель группы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук, отмечает, что изменения в регламент не помогут исключить с торговой полки фальсификат. «Эти нововведения лишь более четко классифицируют продукцию по ее составу, и, возможно, некоторых законопослушных производителей просто убедят не производить продукты со столь сложными и непонятными названиями», - говорит эксперт.

«Часть производителей явно перейдет в другой сегмент продукции, в которой процент замены молочного жира растительным достигает 100 %, и которые не относятся к юрисдикции молочного регламента, а значит и новые требования по маркировке на них не распространяются. Эти продукты называют либо «заменитель сметаны», либо «продукт с творогом», либо «продукт плавленый с сыром» и т д. И это все законно, эти продукты - не фальсификат, производитель честно пишет на этикетке состав и название», - подчеркивает Абдуллаева.

В то же время, некоторые компании, наоборот, откажутся от производства категорий с применением растительных жиров, начав производить линейку продукции только с молочными жирами.

«Новая система маркировки предписывает производителям менять лицевую сторону упаковки и наносить на нее контрастное информационное поле с четкой надписью "содержит растительные жиры". В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке», - рассказал Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко.

Дмитрий Янин, Председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) отмечает, что техрегламент устанавливает понятные и честные правила информирования потребителей, а благодаря достаточно высоким штрафам за его нарушения, серьезные производители не будут нарушать законодательство. «Фальсификация и введение потребителя в заблуждения недопустима, и принятие правок в обязательные требования вполне логичны. В то же время, потребитель не готов массово покупать так называемые маргарины и смешанные продукты, и отдает предпочтение именно молоку и продуктам его переработки. Поэтому часто компании придумывают какие-то фантазийные названия, чтобы уйти от информирования о том, что это растительный жир, а не молочный. Думаю, что только единичные бренды могут себе позволить в этих условиях сохранить растительную компоненту. Поэтому если также будут предприняты шаги по расширению доступа производителей к молочному сырью, (будет больше молока), то предприятия будут переходить на переработку молочной продукции. В то же время, вычищение дешевых заменителей может привести к росту цен и изменении матрицы товаров в магазине, но у потребителя будет понятный выбор – готов ли он платить деньги за полностью молочные продукты, или отдать предпочтение молокосодержащим, более доступным продуктам».

Дмитрий Леонов, заместитель Председателя Правления Ассоциации «Руспродсоюз» считает, что данное нововведение влечет за собой ряд трудностей, в числе которых возможная путаница среди потребителей первое время, после начала действия обновленных норм, но все они не являются непреодолимыми. «Для потребителей обновленные названия, конечно, звучат менее «аппетитно», но тем не менее они позволят лучше ориентироваться на полке и более точно понимать, какой товар они приобретают. Как это скажется на продажах – вопрос открытый. С одной стороны, это может снизить объем продаж молокосодержащей продукции, с другой стороны, не стоит забывать, что покупательная способность населения все-еще остается на достаточно низком уровне, что, несомненно, будет продолжать влиять на рынок. Если основополагающим фактором при выборе продукции будет являться исключительно цена, то уровень продаж продукции с растительными жирами как минимум не снизится. Благоприятно введение новых норм может отразиться на борьбе с фальсификатом. Ввести в заблуждение потребителя, написав красивое название на упаковке, теперь будет гораздо сложнее. Особенно с учетом активного внимания, которое Роскачество и другие госструктуры уделяют этой категории».

Немного о цифрах

Замена молочных жиров растительными – это удешевление продукции, так как растительное масло стоит дешевле молочных жиров. Заменяя один ингредиент другим, производитель экономит на сырье и, таким образом, зарабатывает больше. В каждом исследовании молочной продукции, которое проводило Роскачество, были обнаружены факты замены жиров в продукции, однако, они не носили массового характера.

при исследовании сливочного масла обнаружено 10 торговых марок с заменителями молочного жира из 82

в исследовании кефира 4 торговые марки из 36 содержали растительный жир в составе;

исследование молока показало , что 8 торговых марок из 90 заменяли молочный жир растительным

при исследовании мороженого заменители молочного жира были найдены у 2-х торговых марок из 34

среди исследованной сметаны 1 торговая марка из 50 содержала в составе растительные жиры

Вся исследованная молочная продукция, где содержались растительные жиры, была признана некачественной и не рекомендовалась Роскачеством к покупке, так как её маркировка вводит покупателей в заблуждение. Кроме того, что при покупке такого товара потребитель получает вовсе не то, что написано на этикетке, он ещё и зачастую переплачивает. Среди нарушителей нередко встречались товары, которые стоили, как дорогая качественная продукция из молока, хотя на деле были приготовлены из более дешёвых ингредиентов.

Справочно:

Ранее по поручению Правительства РФ Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провели первую всероссийскую проверку молочной продукции. Проверка коснулась творога, молока и сливочного масла. Впервые исследования каждой отобранной торговой марки проводились одновременно лабораториями обоих контрольно-надзорных органов.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор провели исследования пищевой молочной продукции в аккредитованных лабораториях. Исследования проходили по десятку параметров качества и безопасности, и касались тех молочных категорий, которые по данным аналитических агентств пользуются наибольшей популярностью у потребителей: проверку прошли творог 9%, молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Программа испытаний была сформирована с учетом данных контрольно-надзорных органов по выявленным нарушениям в продукции.

В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Была проанализирована практически вся полка трех изучаемых товаров: 90 торговых марок молока, 73 образца творога и 82 бренда сливочного масла.

В совокупности, исследование охватило торговые марки, доля которых составляет более 70% рынка каждой из трех исследуемых категорий. Закупки товаров проводились в розничных сетях, традиционных торговых точках и фирменных магазинах производителей в десятках городов по всей стране.

Молочную продукцию проверяли на соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важный вектор исследования – проверка на предмет фальсификации молочной продукции растительными жирами.

Результаты первого всероссийского исследования молочной продукции показали, что 72 бренда молока из 90, 53 сливочного масла из 82 соответствуют обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог – здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73. Товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории сливочное масло в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении, в категории молоко пастеризованное - 20,54%, в категории творог – 34,7%.

Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 творога и 10 сливочного масла. (13,56% в натуральном выражении в категории масло сливочное, 1,43% в категории творог, 11,5% в категории молоко пастеризованное).

«Совместная работа по исполнению поручения Правительства позволила нам сделать точные и объективные выводы в отношении реальной ситуации на рынке самых популярных молочных товаров, выявить основные отраслевые проблемы и наметить пути их решения. Самого пристального внимания требуют условия хранения продукции на всей товаропроводящей цепи. Необходимо устранить выявленные пробелы, в том числе, в части несовершенства ряда методик. Мы также уверены, что результатом исследования станет скорейшее обеление рынка от тех, кто фальсифицирует молочную продукцию жирами немолочного происхождения», - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.