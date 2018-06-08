Многодетным семьям обещано снижение ставки по ипотеке

Об этом заявил Владимир Путин.

На прямую линию к президенту обратился житель Иваново, который хотел снизить ставку по ипотечному кредиту, обратившись с этим вопросом в банк. Однако банк отказал ему, ссылаясь на формулировку закона о том, что данная услуга предоставляется за второго и третьего ребенка, а не последующих. Надо сказать, что некоторые семьи в Тольятти тоже попали под это ограничение. Владимир Путин обещал, что будут сделаны поправки в формулировке закона.

«Процентная ставка по ипотечным кредитам сейчас в районе 8%, но нужно стремиться к 7%. Жилье в России должно быть доступным», - отмечает президент.