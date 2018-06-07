Оно поступило в колл-центр программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Горожане - участники программы «Жилище», и они опасаются, что право на новую квартиру может ускользнуть от них из-за несовершенства этой программы.
«На сегодня в очереди стоит более шести тысяч молодых семей. Из них в этом году получат свой сертификат лишь 123 многодетные семьи. Многие семьи стоят в очереди более девяти лет. И покидают программу, достигнув возраста 36 лет, так и не дождавшись помощи от государства. Просим вас принять активное участие, посодействовать решению нашей проблемы», – обратились к президенту жители Тольятти.
Прямая линия с Путиным состоится сегодня в 12-00 мск. Трансляцию будут вести федеральные каналы, в числе которых Первый, Россия и Россия-24.
Фото: скриншот
С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды
До 24 июня сборная России будет тренироваться на черноморском побережье в болгарском селе Кранево
Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
Прогноз опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН
Сегодня в 14.00 в большом конференц-зале гостиничного комплекса «Парк Отель» состоится торжественное мероприятие
В соответствующем рейтинге Международного института экономики и мира она заняла 154-е место
Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса