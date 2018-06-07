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07 июня 2018
09:18:33

Многодетные семьи из Тольятти записали видеообращение для Президента

Оно поступило в колл-центр программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Горожане  - участники программы «Жилище», и они опасаются, что право на новую квартиру может ускользнуть от них из-за несовершенства этой программы.

«На сегодня в очереди стоит более шести тысяч молодых семей. Из них в этом году получат свой сертификат лишь 123 многодетные семьи. Многие семьи стоят в очереди более девяти лет. И покидают программу, достигнув возраста 36 лет, так и не дождавшись помощи от государства. Просим вас принять активное участие, посодействовать решению нашей проблемы», – обратились к президенту жители Тольятти.

Прямая линия с Путиным состоится сегодня в 12-00 мск. Трансляцию будут вести федеральные каналы, в числе которых Первый, Россия и Россия-24.

Фото: скриншот




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