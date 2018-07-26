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26 июля 2018
12:33:07

Митинг против повышения пенсионного возраста в Тольятти пытаются сорвать

Блокируют информацию, по всему Центральному району массово работают «бригады зачистки» – листовки с приглашениями на митинг вынимают из почтовых ящиков, срывают объявления с информационных досок, говорят организаторы, обрабатывают бюджетников и заводчан.

Так называемые «активисты-общественники» распространяют «фейки» о том, что митинг несанкционирован, поэтому идти нельзя, чтобы не нарваться на «административку». Кому это выгодно, объяснять не надо, отмечает глава фракции КПРФ в городской Думе Максим Гусейнов.

«Я прошу всех вас не поддаваться на провокации. Митинг санкционирован администрацией Центрального района, он состоится в парке Центрального района в 18.00. Сбор у памятника Ленину. Распространите эту информацию максимально, чтобы не было тех, кто не знал. Приходите все, берите друзей, знакомых. Берем плакаты и запасаемся водой – будет жарко, во всех смыслах. Увидимся вечером», - пишет Максим Гусейнов




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