По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения». В частности, это положительно отразится на молодёжи. Как пишет газета «Известия», Роспотребнадзор также выступил в поддержку нового запрета.

Однако эта инициатива не нашла одобрения экономического блока правительства. По данным издания, к началу июля ожидается поступление всех отзывов различных ведомств по этому вопросу. Сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в пластиковых бутылках объёмом более полутора литров.