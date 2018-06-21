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21 июня 2018
09:50:23

Минздрав поддержал запрет на алкоголь в пластиковых бутылках объёмом более 0,5 л

По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения». В частности, это положительно отразится на молодёжи. Как пишет газета «Известия», Роспотребнадзор также выступил в поддержку нового запрета.

Однако эта инициатива не нашла одобрения экономического блока правительства. По данным издания, к началу июля ожидается поступление всех отзывов различных ведомств по этому вопросу. Сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в пластиковых бутылках объёмом более полутора литров.




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