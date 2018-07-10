Законопроект подготовили в Министерстве финансов. Как пишут «Известия», с 2019 года предлагается взимать налог в 523 рубля за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта. Изготовитель сможет получить налоговый вычет после того, как с помощью документов подтвердит, что сырье использовали на заводе.
В Минздраве отметили, что фактически платить акциз производителям не придется. Зато его будут оплачивать изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению.
В связи с этим в ведомстве выразили уверенность, что парфюмерно-косметические товары не подорожают, а изготовление суррогатов вне закона сократится.
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