Под угрозой переноса оказались, как минимум, пять кинокартин. В частности, шестая часть «Трансформеров», новый «Гринч» и очередная экранизация «Мери Поппинс», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

На новогодние праздники запланированы сразу шесть новых российских премьер, в том числе, очередная часть «Елок», продолжение комедии «Бабушка легкого поведения» и фильм «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел».