По данным синоптиков, сегодня через Среднее Поволжье промчится холодный атмосферный фронт, отмечаясь порывистым ветром и поступлением более свежего воздуха. В предстоящие сутки влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах губернии кратковременные дожди и грозы.

Вслед за ними в тыловом антициклоне дождь прекратится, ветер начнёт стихать, а температура воздуха вновь понизится. Ранее обещанная к старту ЧМ-2018 жара отодвигается на более поздние сроки.