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14 июня 2018
09:28:12

МЧС снова рассылает тольяттинцам предупреждения о плохой погоде

По данным синоптиков, сегодня через Среднее Поволжье промчится холодный атмосферный фронт, отмечаясь порывистым ветром и поступлением более свежего воздуха. В предстоящие сутки влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах губернии кратковременные дожди и грозы.

Вслед за ними в тыловом антициклоне дождь прекратится, ветер начнёт стихать, а температура воздуха вновь  понизится. Ранее обещанная к старту ЧМ-2018 жара отодвигается на более поздние сроки.




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