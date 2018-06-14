По данным синоптиков, сегодня через Среднее Поволжье промчится холодный атмосферный фронт, отмечаясь порывистым ветром и поступлением более свежего воздуха. В предстоящие сутки влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах губернии кратковременные дожди и грозы.
Вслед за ними в тыловом антициклоне дождь прекратится, ветер начнёт стихать, а температура воздуха вновь понизится. Ранее обещанная к старту ЧМ-2018 жара отодвигается на более поздние сроки.
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