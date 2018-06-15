слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
15 июня 2018
07:43:14

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в Екатеринбурге, Петербурге и Сочи

На Урале сыграют соперники сборной России по группе А – команды Египта и Уругвая. Эта встреча начнется в 15-00 мск. В Сочи в 9 вечера на поле выйдут фавориты группы В – португальцы и испанцы. В Петербурге в 18-00 сыграют сборные Марокко и Ирана.

Накануне в стартовом матче турнира россияне обыграли соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во время этого матча Алан Дзагоев получил травму, которая скорее всего, поставит точку на его участии в этом чемпионате.




Последние новости Тольятти

15 июня
12:44
Шнур о повышении пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта

Лидер группы «Ленинград» написал стихи

15 июня
11:43
В Тольятти сегодня пройдет акция по посадке деревьев

В ней примут участие специалисты Нанотехнологического центра Самарской области

15 июня
11:39
С июля в Тольятти ограничат движение на трассе М-5

Речь идет об участке в районе микрорайонов Жигморе и Шлюзовой

15 июня
11:23
Депутаты Самарской губернской Думы будут лично проверять качество ремонта дорог

Народные избранники выслушали доклад главы регионального Минтранса Ивана Пивкина

15 июня
10:58
Группа ДДТ спела в Самаре новую песню про футбол

Выступление легендарного коллектива состоялось в фан-зоне фестиваля болельщиков (видео)

15 июня
10:52
Курумоч принял первый рейс национального перевозчика Испании – авиакомпании Iberia

Широкофюзеляжный Airbus-330-200 выполнил рейс Мадрид – Самара

15 июня
10:41
Фестиваль болельщиков в Самаре готовит для гостей большую субботнюю программу

Она стартует на площади имени Куйбышева в 12.00


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+