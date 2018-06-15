На Урале сыграют соперники сборной России по группе А – команды Египта и Уругвая. Эта встреча начнется в 15-00 мск. В Сочи в 9 вечера на поле выйдут фавориты группы В – португальцы и испанцы. В Петербурге в 18-00 сыграют сборные Марокко и Ирана.
Накануне в стартовом матче турнира россияне обыграли соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во время этого матча Алан Дзагоев получил травму, которая скорее всего, поставит точку на его участии в этом чемпионате.
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