На Урале сыграют соперники сборной России по группе А – команды Египта и Уругвая. Эта встреча начнется в 15-00 мск. В Сочи в 9 вечера на поле выйдут фавориты группы В – португальцы и испанцы. В Петербурге в 18-00 сыграют сборные Марокко и Ирана.

Накануне в стартовом матче турнира россияне обыграли соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во время этого матча Алан Дзагоев получил травму, которая скорее всего, поставит точку на его участии в этом чемпионате.