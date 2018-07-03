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03 июля 2018
07:31:46

Матч на «Космос Арене» прошел без нарушений

Об этом рассказали в полиции региона. Играли сборные Мексики и Бразилии, и в Самару прибыли тысячи болельщиков этих стран.

Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами встречи приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, отметили в Облглавке.

Бразилия победила со счетом 2-0 и в четвертьфинале встретится с Бельгией, которая минувшим вечером переиграла Японию. Эта встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 3:2. Причем, по ходу игры бельгийцы проигрывали японцам 0:2, но во втором тайме и в добавленное время забили три мяча.

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