Роман Пашков оказался участником дорожного происшествия перед вылетом в Турцию, где должны были пройти концерты коллектива. Об этом артист рассказал в Instagram.
Пашков ехал на такси в аэропорт, и машина на пустой дороге влетела под грузовик, который стоял на аварийке Вокалист опубликовал в соцсети фотографии разбитой машины и снимки, на которых у него перебинтованы голова и рука.
Источник РИА Новости
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