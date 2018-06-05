Роман Пашков оказался участником дорожного происшествия перед вылетом в Турцию, где должны были пройти концерты коллектива. Об этом артист рассказал в Instagram.

Пашков ехал на такси в аэропорт, и машина на пустой дороге влетела под грузовик, который стоял на аварийке Вокалист опубликовал в соцсети фотографии разбитой машины и снимки, на которых у него перебинтованы голова и рука.

Музыканты извинились за отмену концертов. Пашков пообещал, что группа в скором времени выступит в Турции.