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17 июля 2018
07:09:11

«Lada Priora» покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля

«Решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на Priora», - отметили в пресс-службе автогиганта.

Здесь добавили, что коллектив сборочной линии №3 сосредоточится на производстве семейства Lada 4x4, которое до сих пор пользуется стабильным спросом в России и практически на всех экспортных рынках.

Ранее, стало известно, что АВТОВАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства на модель до 6 декабря 2019 года, получив таким образом разрешение на выпуск машины. По всей видимости, этот документ тольяттинскому автогиганту теперь не потребуется.

Источник Российская газета




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