В период проведения турнира аэропорт задействует всю инфраструктуру: Терминал 1 (новый терминал), Терминал 2 (историческое здание аэропорта) и VIP-Терминал. Терминал 2 был полностью реконструирован и оснащен дополнительными кабинами паспортного контроля.

Накануне турнира операторы общественного питания аэропорта значительно расширили число посадочных мест в кафе, увеличено число посадочных мест в зонах ожидания. Кроме того, в Терминале 1 в зоне вылетов международных рейсов оборудован пункт приема заполненных и проштампованных форм Tax Free с чеками.

Самарский аэропорт включен в транспортную схему движения шаттлов, предназначенных для перевозки болельщиков (работают с 14 июня по 15 июля 2018 г.):

S1 - Аэропорт – Стадион – Ж/д вокзал – Фан-зона (площадь Революции);

S1k - Аэропорт – Стадион

S9 - Аэропорт (Терминал 1) – Аэропорт (Терминал 2)

Остановка бесплатных шаттлов, отправляющих в/из города расположена на привокзальной площади Терминала 1. Остановка Терминала 2 расположена напротив многоэтажного паркинга. Кроме того, в дни проведения матчей в два раза увеличивается количество рейсов аэроэкспресса, с подробным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта http://samara.aero/ru/transport .

На территории международного аэропорта Курумоч начал работать пункт выдачи Fan ID. Он расположен в зоне прилета международных рейсов Терминала 1. Его услугами смогут воспользоваться иностранные болельщики, прилетевшие международными рейсами и не имевшие возможности получить Fan ID в своей стране. Кроме того, на 1 этаже в зале прилета начал работать офис выдачи билетов.

Фото: Курумоч