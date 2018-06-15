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15 июня 2018
10:52:43

Курумоч принял первый рейс национального перевозчика Испании – авиакомпании Iberia

Широкофюзеляжный Airbus-330-200 выполнил рейс Мадрид – Самара. По традиции, новую авиакомпанию приветствовали водной аркой на перроне аэропорта. 283 пассажира и 4,5 тонны багажа – Iberia привезла группу поддержки сборной Коста-Рики, которая вместе с национальной командой Сербии будет играть в первом матче ЧМ-2018 в Самаре. Он состоится 17 июня.

Iberia – одна из старейших авиакомпаний в Европе, начала полеты в 1927 году. Маршрутная сеть насчитывает около 90 направлений. В парке авиаперевозчика 131 воздушное судно (включая региональные и грузовые). 2016 году Iberia получила звание самой пунктуальной авиакомпании. Ранее самостоятельные полеты в Самару не выполняла. Является членом авиаальянса Oneworld.

Обслуживание самолетов типа Airbus-330-200 в аэропорту Самары стало возможно после открытия второй взлетно-посадочной полосы в декабре 2017 года. Она имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы - асфальтобетон. Указанные характеристики полосы позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда.

Фото: Курумоч




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