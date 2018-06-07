Международный аэропорт обслужит 300 дополнительных рейсов во время мундиаля. Из них 126 - внутренние, остальные - международные, рейсы с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков, бизнес-авиация.
Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure.
Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.
Фото: Курумоч
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