Международный аэропорт обслужит 300 дополнительных рейсов во время мундиаля. Из них 126 - внутренние, остальные - международные, рейсы с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков, бизнес-авиация.

Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure.

Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.

Фото: Курумоч