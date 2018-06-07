слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
07 июня 2018
10:46:07

Курумоч готовится к усиленной нагрузке в дни чемпионата мира по футболу

Международный аэропорт обслужит 300 дополнительных рейсов во время мундиаля. Из них 126 - внутренние, остальные - международные, рейсы с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков, бизнес-авиация.

Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure.  

Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.

Фото: Курумоч




Последние новости Тольятти

07 июня
12:51
Сборная России занимает самую низкую строчку рейтинга среди команд-участниц ЧМ-2018

В обновленном списке Международной федерации футбола она опустилась с 66-го места на 70-е

07 июня
12:49
На АВТОВАЗ приняли уже 150 молодых инженеров

Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову

07 июня
11:57
Стало известно, когда в Самаре состоятся концерты российских и зарубежных звезд

В период проведения чемпионата мира они будут организованы на площади Куйбышева

07 июня
11:45
Губернатор Самарской области провел встречу с Президентом АВТОВАЗа

Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис обсудили рабочие планы автогиганта...

07 июня
11:33
В Самарской области злостные неплательщики за тепло и горячую воду столкнутся с новой ограничительной мерой

Компания «Т Плюс» уже в июне начнет применять запрет на действия с недвижимостью

07 июня
11:21
Городская организация «Тольятти-ОСВОД» готовится к купальному сезону

Спасатели провели учения на воде...

07 июня
10:29
Штрафы за нарушение ПДД отдадут регионам на ремонт дорог

С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+