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Источники РБК рассказали, что запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства. Новая система мониторинга называется «Инцидент-менеджмент», она отслеживает пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».
Пробное использование началось, как минимум, в двух регионах. Систему разработала компания «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране.
Источник РБК
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