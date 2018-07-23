Источники РБК рассказали, что запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства. Новая система мониторинга называется «Инцидент-менеджмент», она отслеживает пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Пробное использование началось, как минимум, в двух регионах. Систему разработала компания «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране.