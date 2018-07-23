Это online-прием сообщений о проблемах с водоснабжением.

Новый сервис позволит оперативно рассказывать диспетчеру о перебоях с водой, открытых колодцах, некачественно выполненных заявках или других сбоях на водопроводных или канализационных сетях. Для этого достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет.

Сделайте фотографию коммунальной аварии, отправьте фото на номер +7 987 819 92 07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту ods_vokc@volcomsys.ru. Также вы можете сообщить через сайт водоканала, кликнув на кнопку «Сообщить о проблеме», загрузить фото, снабдив его необходимыми подробностями. Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для оперативного устранения проблемы.

Кроме того, благодаря «Водному сигналу», жители города могут получить вознаграждение, выявив незаконное подключение к сетям водоснабжения. За каждое подтвердившееся сообщение о врезке компания гарантирует денежную награду – 10 000 рублей.

Сервис «Водный сигнал» уже работает на сайте «РКС-Тольятти».

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 23 ИЮЛЯ С 15 ДО 16 ЧАСОВ