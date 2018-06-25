Но власти пока не дают разрешения. Администрация областной столицы отказала горкому КПРФ в проведении митинга 1 июля в Новокуйбышевске со ссылкой на "занятость личного состава полиции" на ЧМ в Самаре. Об этом сообщает в своем блоге депутат Самарской Губернской Думы, коммунист Михаил Матвеев.
Он отмечает, что в указе президента нет запрета на проведение митингов в Новокуйбышевске, ограничение на акции в период мундиаля действует только по Самаре с 25 мая по 25 июля.
Организаторы намерены обжаловать отказ в суде и уже готовят к акциям протеста Самару. Матвеев также добавил, что владелец одной из типографий, где организаторы собираются заказать листовки на митинг против повышения пенсионного возраста, обещал отпечатать любое количество таких листовок бесплатно.
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